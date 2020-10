Biden e Trump, due pugili suonati nella città della musica (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le jeux sont fait, proclama il croupier della lotteria delle elezioni americane. Donald Trump e Joe Biden sono arrivati all’ultimo round della campagna elettorale che culminerà il 3 novembre nel presidents’ day. D’altra parte oltre 47 milioni di cittadini, metà dei quali negli Stati chiave, hanno già espresso il loro voto per posta e resta sempre meno spazio per i colpi di scena. Non ne arrivano al secondo e ultimo duello televisivo. A Nashville, Tennessee, città della musica, Trump e Biden sembrano due pugili suonati, che insistono nelle stesse tattiche di attacco e anche stavolta non lesinano i colpi bassi, ma non hanno la forza del colpo del K.O. Ne esce un confronto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le jeux sont fait, proclama il croupierlotteria delle elezioni americane. Donalde Joesono arrivati all’ultimo roundcampagna elettorale che culminerà il 3 novembre nel presidents’ day. D’altra parte oltre 47 milioni di cittadini, metà dei quali negli Stati chiave, hanno già espresso il loro voto per posta e resta sempre meno spazio per i colpi di scena. Non ne arrivano al secondo e ultimo duello televisivo. A Nashville, Tennessee, cittàsembrano due, che insistono nelle stesse tattiche di attacco e anche stavolta non lesinano i colpi bassi, ma non hanno la forza del colpo del K.O. Ne esce un confronto ...

