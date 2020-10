Bentivogli | ' Bomba ad orologeria pronta a scoppiare quando finirà cig'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo unaad; la cassa integrazione". A dirlo Marco, già sindacalista e autore del libro 'Indipendenti. Guida allo smart working', intervenendo al Festival del lavoro 2020. "Questo - sottolinea - è un dramma per questo bisogna fare in modo che questo Paese si doti di politiche attive. Eppure l'Anpal è in mano a una persona che sta nel Mississipi ed è una beffa".ha anche ricordato che "abbiamo diversi mansionari del 1973. Nei metalmeccanici bisogna uscire dal mansionario".