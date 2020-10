Bella Thorne e Benjamin Mascolo protagonisti del nuovo film di Elisa Amoruso

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo il chiacchieratissimo Chiara Ferragni - Unposted,si prepara per il suoprogetto cinematografico: uncon

Stando a quanto riportato da Deadline, Bella Thorne e Benjamin Mascolo, che fanno coppia da aprile del 2019, si apprestano a recitare insieme in un film. La conferma è arrivata dalle pagine di Grazia, ...Bella Thorne e Benjamin Mascolo saranno i protagonisti di Time Is Up. L’indie movie sarà diretto da Elisa Amoruso che ha curato la sceneggiatura con Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini. La pellicola ...