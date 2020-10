Beautiful | un manichino diventa un personaggio FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Nonostante l’emergenza sanitaria abbia bloccato diverse produzioni,continua a andare in onda. Ciò è dovuto alla curiosa trovata degli autori: per permettere di girare alcune scene ravvicinate hanno usato dei manichini. Tuttavia, uno di loro ha fatto il grande debutto come “” autonomo: stiamo parlando della bambola di Hope. L’emergenza sanitaria ci ha obbligati a riadattare le nostre abitudini. Lo sanno bene anche i produttori di. Infatti, per continuare a girare in tranquillità, hanno pensato al curioso stratagemma dei manichini. Ciò ha permesso loro di realizzare le scene d’amore nel rispetto del distanziamento sociale. Già all’inizio di agosto, infatti, risale il primo bacio tra un attore e un. Stiamo ...