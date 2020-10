Beach volley: ammonita Carol Solberg (Di venerdì 23 ottobre 2020) Carol Solberg – Photo credit: web Dopo il termine della prima tappa del circuito nazionale di Beach volley, l’atleta brasiliana Carol Solberg si è lasciata sfuggire una frase poco piacevole nei confronti del presidente Jair Bolsonaro. La Corte Suprema di Giustizia sportiva (STJD) ha condannato l’atleta con 3 voti su 5 per aver violato il regolamento. Inizialmente si pensava ad una pena più “pesante”: una multa da 1000 real (circa 150 euro) e la sospensione da sei tornei sportivi ma il tutto è stato convertito ad ammonizione. Il tribunale ha assolto – in parte – Carol Solberg dall’accusa di condotta contraria alla disciplina e all’etica sportiva ma l’ha messa in guardia.Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020)– Photo credit: web Dopo il termine della prima tappa del circuito nazionale di, l’atleta brasilianasi è lasciata sfuggire una frase poco piacevole nei confronti del presidente Jair Bolsonaro. La Corte Suprema di Giustizia sportiva (STJD) ha condannato l’atleta con 3 voti su 5 per aver violato il regolamento. Inizialmente si pensava ad una pena più “pesante”: una multa da 1000 real (circa 150 euro) e la sospensione da sei tornei sportivi ma il tutto è stato convertito ad ammonizione. Il tribunale ha assolto – in parte –dall’accusa di condotta contraria alla disciplina e all’etica sportiva ma l’ha messa in guardia.Il ...

Dopo il termine della prima tappa del circuito nazionale di beach volley, l’atleta brasiliana Carol Solberg si è lasciata sfuggire una frase poco piacevole nei confronti del presidente Jair Bolsonaro.

Dopo il termine della prima tappa del circuito nazionale di beach volley, l'atleta brasiliana Carol Solberg si è lasciata sfuggire una frase poco piacevole nei confronti del presidente Jair Bolsonaro.