(Di venerdì 23 ottobre 2020) Aggiornamento per il lungometraggio diattualmente in svilluppo alla Universal. Il sito Variety riporta che, scrittore edi lunga data del franchise X-Men che ha recentemente debuttato alla regia con “Dark Phoenix”, scriverà e produrrà ildi “”. Secondo quanto riferitoscriverà ile lo produrrà con Dylan Clark.non farà di “” la sua terza regia e inizierà la sua sceneggiatura da zero ignorando tutto il lavoro fatto sulle precedenti ...

Ash71Pietro : Battlestar Galactica: Simon Kinberg sceneggiatore e produttore del nuovo film - GianlucaOdinson : Il film di Battlestar Galactica sarà scritto da Simon Kinberg - MangaForevernet : ? Battlestar Galactica: Simon Kinberg (X-Men) scriverà il film ? ? - SkyTG24 : Battlestar Galactica diventerà un film: ecco chi lavorerà allo script - Teleblogmag : Il reboot cinematografico di Battlestar Galactica si è finalmente sbloccato -

Ultime Notizie dalla rete : Battlestar Galactica

Aggiornamento per il lungometraggio di Battlestar Galactica attualmente in svilluppo alla Universal. Il sito Variety riporta che Simon Kinberg, scrittore e produttore di lunga data del franchise X-Men ...Kinberg ha dichiarato: Battlestar Galactica è come il Santo Graal della science fiction e non potrei essere più entusiasta di rinnovare il franchise rendono omaggio a tutto quello che di iconico è ...