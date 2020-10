Bastos Al Ain | i sauditi presentano il calciatore sbagliato – FOTO

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L’ex difensore della Lazio,, si è trasferito all’Al Ain: iperò sbagliano a presentarlo sui social –è stato ceduto all’Al Ain: la Lazio ha finalizzato l’operazione con il club saudita. L’entusiasmo alle stelle del club ha però giocato un brutto scherzo sui social. I, infatti, hanno presentato nella grafica sì, ma con il nome, chiamandolo Michel come il brasiliano ex Roma e Lione. Un caso di omonimia nemmeno tanto conclamata che resta ancora sui social. Leggi su Calcionews24.com

ROMA - Ieri il comunicato, oggi la presentazione social. Bastos ceduto in Arabia Saudita. “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ...Next stop Emirati Arabi. Bartolomeu Jacinto Quissanga, conosciuto come Bastos, è pronto a trasferirsi all’Al-Ain, club più titolato dell’Arabian Gulf League. Costo ...