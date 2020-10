Bassetti accusa gli allarmisti: “La psicosi da Covid sta riempiendo gli ospedali, rischiamo il collasso” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – Bassetti lo aveva previsto ad agosto, ed ora la previsione si sta avverando: la psicosi per il coronavirus, creata ad hoc da mesi di comunicazione terroristica e decontestualizzata da parte di istituzioni e stampa mainstream, sta portando in questi giorni migliaia di italiani ad assediare gli ospedali ai primi segni di sintomi influenzali. Un iper-afflusso di persone terrorizzate all’idea di essere stata contagiata dal coronavirus, con sintomi per lo più deboli, che ora rischia di ingolfare il sistema sanitario in breve tempo. Linciato da stampa e colleghi «Ho chiesto per mesi di attrezzarci, ma certa stampa ha solo provato a linciarmi e nessuno mi ha ascoltato. Certa stampa e certi colleghi hanno solo tentato di ammazzarmi mediaticamente e di linciarmi. Un vero scandalo che mi ha fatto molto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott –lo aveva previsto ad agosto, ed ora la previsione si sta avverando: laper il coronavirus, creata ad hoc da mesi di comunicazione terroristica e decontestualizzata da parte di istituzioni e stampa mainstream, sta portando in questi giorni migliaia di italiani ad assediare gliai primi segni di sintomi influenzali. Un iper-afflusso di persone terrorizzate all’idea di essere stata contagiata dal coronavirus, con sintomi per lo più deboli, che ora rischia di ingolfare il sistema sanitario in breve tempo. Linciato da stampa e colleghi «Ho chiesto per mesi di attrezzarci, ma certa stampa ha solo provato a linciarmi e nessuno mi ha ascoltato. Certa stampa e certi colleghi hanno solo tentato di ammazzarmi mediaticamente e di linciarmi. Un vero scandalo che mi ha fatto molto ...

