Basket | Eurolega 2020-2021 | il Barcellona si aggiudica il Clasico contro il Real Madrid Vincono anche Maccabi e Bayern

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è concluso (in attesa dei recuperi) il programma della quinta giornata di stagione regolare per l’dimaschile con tre incontri sicuramente interessanti che hannosaputo regalare risultati a sorpresa e finali palpitanti. Partiamo dal successo in overtime per 89-87 delTel Aviv in casa del Khimki Mosca, arrivato al termine di un match tiratissimo in cui il parziale di 5-0 a fine regolamentari firmato da Wilbekin e Dorsey è stato decisivo ai fini dell’esito finale della contesa. Da registrare la prova magistrale tra i padroni di casa per l’ex CSKA Mosca Alexey Shved, capace di totalizzare 32 punti e 11 assist con 6/12 dalla lunga distanza. Grande vittoria casalinga per ilMonaco con il ...