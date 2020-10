Basket, Eurolega 2020-2021: A|X Armani Exchange Olimpia Milano-ALBA Berlino rinviata, tedeschi in quarantena (Di venerdì 23 ottobre 2020) Niente da fare. La disputa della partita AX Armani Exchange Olimpia Milano-ALBA Berlino, originariamente prevista venerdì 30 ottobre, è stata sospesa e rinviata a data da definirsi. Una decisione frutto della imposizione da parte delle autorità sanitarie tedesche del regime di quarantena alla squadra teutonica e di conseguenza alla sua impossibilità di iscrivere a referto almeno otto giocatori in grado di giocare in Eurolega. Pertanto, secondo quanto previsto dalle “Norme Speciali” dovute al Covid-19, i match sospesi possono essere riprogrammati fino a tre volte. Euroleague Basketball, infatti, si farà carico di individuare assieme alle squadre l’opzione migliore ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Niente da fare. La disputa della partita AX, originariamente prevista venerdì 30 ottobre, è stata sospesa ea data da definirsi. Una decisione frutto della imposizione da parte delle autorità sanitarie tedesche del regime dialla squadra teutonica e di conseguenza alla sua impossibilità di iscrivere a referto almeno otto giocatori in grado di giocare in. Pertanto, secondo quanto previsto dalle “Norme Speciali” dovute al Covid-19, i match sospesi possono essere riprogrammati fino a tre volte. Euroleagueball, infatti, si farà carico di individuare assieme alle squadre l’opzione migliore ...

