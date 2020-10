Basket | Champions League 2020-2021 | rinviata Burgos-Brindisi | sei positivi al Covid-19 tra gli spagnoli

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Rinviato il debutto dell’Happy Casanell’edizionediball. La squadra di coach Frank Vitucci non andrà a giocare la trasferta sul parquet del San Pablopoiché, a causa dei problemi legati al-19 all’interno della squadra spagnola, è stato disposto il rinvio della gara che si sarebbe dovuta giocare mercoledì 28. La squadra allenata da Joan Peñarroya, recente vincitrice dell’edizione 2019-, si è ritrovata con sei casi dità al coronavirus annunciati negli ultimi giorni, dei quali gli ultimi due sono stati comunicati assieme al rinvio della sfida contro il club pugliese. Non è la ...

Come avevamo ipotizzato nel servizio di Antonio Celeste nel Tg sport pomeridiano, la gara di Basket Champions League tra San Pablo Burgos ed Happy Casa Brindisi, in programma mercoledì 28 ottobre, è s ...Si comunica che il match d’esordio nella fase a gironi della FIBA Basketball Champions League 2020/21, originariamente previsto mercoledì 28 ottobre in casa ...