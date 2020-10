Bari: in pullman con le mascherine, aggrediti da una donna. Anziani finiscono al pronto soccorso Martina Franca: donna in autobus rifiuta di indossare il dispositivo di protezione disconoscendo l'esistenza del virus (Di venerdì 23 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Aggressione ai danni di tre persone perché indossavano regolarmente la mascherina. Il paradossale episodio si è verificato oggi a Bari. Le violenze sono state commesse da una donna. Tutto è iniziato a bordo di un autobus del trasporto urbano, dove la donna avrebbe inveito contro un uomo. Poi quando l’autista l’ha fatta scendere dal torpedone, si è scagliata contro una coppia di Anziani ferendo entrambi. Le vittime sono state costrette a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso del Policlinico di Bari. Ieri, invece, su un pullman delle Ferrovie Sud-Est partito da Martina Franca, una ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Aggressione ai danni di tre persone perché indossavano regolarmente la mascherina. Il paradossale episodio si è verificato oggi a. Le violenze sono state commesse da una. Tutto è iniziato a bordo di undel trasporto urbano, dove laavrebbe inveito contro un uomo. Poi quando l’autista l’ha fatta scendere dal torpedone, si è scagliata contro una coppia diferendo entrambi. Le vittime sono state costrette a ricorrere alle cure dei medici deldel Policlinico di. Ieri, invece, su undelle Ferrovie Sud-Est partito da, una ...

Poco prima la stessa donna aveva aggredito un altro signore su un pullman. Tutto è successo in pochi minuti: la donna prima si è scagliata sull’anziano (80 anni) e poi sulla moglie, che ha avuto la ...

