Bari | De Laurentiis | “Mai dato del buffone a Ghirelli ma gestione con Eleven Sports fallimentare”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente Luigi Dein merito a quanto dichiarato dal presidente della Lega Pro Francesco: «Avere piazze importanti nel proprio organico deve essere una responsabilità per la Lega oltre che un vanto. Per questo faccio molta fatica a comprendere lo stupore per una situazione che è ormai imbarazzante per tutto il mondo della Lega Pro e dello sport nazionale. Ci tengo innanzitutto a precisare che l’appellativo “ria folle” non era riferito alla Lega o alla persona del presidente, quanto alla situazione venutasi a creare con riferimento alla trasmissione delle partite, la cui, lo ribadisco, è stata, a mio avviso, fino a ora fallimentare. E non voglio entrare nel merito di quanto già accaduto lo ...