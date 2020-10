Barcellona, Pique contro il club: “Ha speso soldi per screditarci” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gerard Pique, bandiera del Barcellona, si è scagliato contro il club in un’intervista ai microfoni de “La Vanguardia” dopo la richiesta della società catalana di tagliare gli stipendi ai giocatori vista la difficile situazione economica. “Tutto è nato da quello scandalo dei social per screditarci, il club spendeva soldi, gli stessi che ora ci chiede col taglio ingaggi – ha detto Pique -. Una barbarie. Messi? Un giocatore così non può essere trattato a quel modo: il club dovrebbe intitolargli il nuovo stadio“. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gerard, bandiera del, si è scagliatoilin un’intervista ai microfoni de “La Vanguardia” dopo la richiesta della società catalana di tagliare gli stipendi ai giocatori vista la difficile situazione economica. “Tutto è nato da quello scandalo dei social per screditarci, ilspendeva, gli stessi che ora ci chiede col taglio ingaggi – ha detto-. Una barbarie. Messi? Un giocatore così non può essere trattato a quel modo: ildovrebbe intitolargli il nuovo stadio“.

