Bangkok Dangerous Il Codice dell’assassino la trama del film stasera su Rai 4

(Di venerdì 23 ottobre 2020)Ildell’assassino ilin ondasu Rai 4e trailerIldell’assassino è ilaction scelto per la prima serata di Rai 4 di sabato 24 ottobre con Nicholas Cage protagonista nei panni di un killer in missione a. Ilè remake di un’omonima pellicola thailandese del 1999. Ildel 2008 diretto da Oxide Pang Chun e Danny Pang, anche autori del soggetto con la sceneggiatura affidata a Jason Richman ha incassato poco più di 15 milioni di dollari.Ildell’assassino la ...

Ultime Notizie dalla rete : Bangkok Dangerous

RAI - Radiotelevisione Italiana

Bangkok Dangerous Il Codice dell’assassino è il film action scelto per la prima serata di Rai 4 di sabato 24 ottobre con Nicholas Cage protagonista nei panni di un killer in missione a Bangkok. Il ...Un action-movie in stile orientale è l’offerta di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21.10 di sabato 24 ottobre. Scritto e diretto dai fratelli Pang, “Bangkok Dangerous – Il codice dell’assa ...