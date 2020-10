Banche | Moody' s | finora hanno resistito a crisi ma salgono ancora accantonamenti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. - (Adnkronos) - Anche se "leeuropeebene alle ricadute della pandemia di coronavirus, potendo contare su capitali e liquidità aggiuntivi accumulati dopo lafinanziaria del 2008" l'analisi su un campione di 23 grandieuropee evidenzia come "gliper perdite sono aumentati ulteriormente nel secondo trimestre dell'anno" rispetto ai già elevati livelli del primo trimestre, con una media di 105 punti base, in aumento dai 92 punti base nel primo trimestre e ben al di sopra della media di 37 per il 2019. E' quanto emerge da una analisi di's Investors Service che spiega come l'orientamento per le spese di accantonamento per il 2020 "vari ampiamente da paese a paese e ...