Bake Off 2020: il ritorno di Lady Clelia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Clelia D'Onofrio Ci sono volute otto puntate, ma finalmente, sulle note della colonna sonora di Downton Abbey, Clelia D'Onofrio è tornata sotto il tendone di Bake Off Italia per giudicare le torte realizzate nella prova a sorpresa. E' arrivata su un'auto d'epoca, accompagnata da un autista come una novella Lady Violet, ed ha fatto un ingresso da regina. O meglio, da ospite d'onore. La signora del programma, che per anni è stata la regina della giuria, con la sua presenza rassicurante ed elegante, adesso è diventata l'effetto sorpresa, perchè la sua mancanza si è sentita tanto. Ascoltare nuovamente i suoi giudizi, precisi e spietati pur nella loro gentilezza, è stato importante per gli appassionati del programma, che in questa edizione hanno ...

