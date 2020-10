Badelj: «Il Genoa non ha paura. Coronavirus? L’ho preso a Firenze» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milan Badelj, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX del momento travagliato in casa rossoblù Milan Badelj, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX del momento travagliato in casa rossoblù. HELLAS VERONA – «Sono orgoglioso di quello che abbiamo vissuto, di quello che abbiamo fatto vedere. Ci sono stati momenti in cui abbiamo sofferto, però anche quando piovevano cross da una parte e dall’altra c’era sempre qualcuno che respingeva. Abbiamo giocato l’uno per l’altro, i più esperti come i più giovani: tutti insieme, tutti uniti. Ecco, questa è una squadra». Coronavirus – «Ero abbastanza tranquillo, perché con ogni probabilità ho ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milan, centrocampista del, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX del momento travagliato in casa rossoblù Milan, centrocampista del, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX del momento travagliato in casa rossoblù. HELLAS VERONA – «Sono orgoglioso di quello che abbiamo vissuto, di quello che abbiamo fatto vedere. Ci sono stati momenti in cui abbiamo sofferto, però anche quando piovevano cross da una parte e dall’altra c’era sempre qualcuno che respingeva. Abbiamo giocato l’uno per l’altro, i più esperti come i più giovani: tutti insieme, tutti uniti. Ecco, questa è una squadra».– «Ero abbastanza tranquillo, perché con ogni probabilità ho ...

