Avellino-Casertana, 685 posti disponibili: le modalità d'accesso per il derby (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL'U.S. Avellino 1912 comunica che da domani, dalle ore 17.30, saranno in vendita, esclusivamente online (www.vivaticket.it), i tagliandi per assistere alla partita Avellino-Casertana, in programma domenica prossima, 25 ottobre, alle ore 17:30, al "Partenio-Lombardi". Il club, di concerto con le autorità competenti, nel pieno rispetto delle norme vigenti, ha messo a disposizione 685 posti totali: ad ogni spettatore sarà garantita la possibilità di assistere al match in totale sicurezza. Per premiare tutti coloro che hanno dimostrato fedeltà, attaccamento e supporto ai colori, l'U.s. Avellino 1912 ha assicurato una forte scontistica ai possessori di Fidelity Card (sia essa "Gold" o ...

