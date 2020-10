Atletico Madrid-Real Betis | formazioni | quote | pronostici Colchoneros pronti a rialzare la testa dopo Monaco

Leggi su infobetting

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Una nottata terribile: non ci vogliono tante parole per descrivere la serata di Champions vissuta dall’in casa del super Bayern campione di tutto. Troppo forti i tedeschi, talmente tanto che stavolta le critiche sui Rojiblancos non sono state feroci: in questo momento, contro un avversario del genere, si può fare una discreta partita, … InfoBetting: Scommesse Sportive e