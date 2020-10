Atalanta, Gasperini: «Malinovskyi a disposizione, inseriamo nuovi elementi» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Ecco le sue parole Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Sampdoria e Atalanta. Le sue parole. LA GARA – «È un impegno oneroso anche perché ci sono poche ore, ma è tipico di tutte le squadre impegnate nelle coppe e con tanti giocatori in nazionali. È una prova di resistenza e di adattamento da parte dei giocatori. Dobbiamo passare velocemente da una gara all’altra. Ci saranno anche Ajax e Liverpool, dobbiamo essere bravi». TURNOVER – «Siamo a novembre, abbiamo fatto diversi allenamenti e abbiamo giocato diverse partite: Hateboer e Gosens giocano molto, bisogna accelerare l’inserimento dei ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gian Pieroè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Ecco le sue parole Gian Pieroè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Sampdoria e. Le sue parole. LA GARA – «È un impegno oneroso anche perché ci sono poche ore, ma è tipico di tutte le squadre impegnate nelle coppe e con tanti giocatori in nazionali. È una prova di resistenza e di adattamento da parte dei giocatori. Dobbiamo passare velocemente da una gara all’altra. Ci saranno anche Ajax e Liverpool, dobbiamo essere bravi». TURNOVER – «Siamo a novembre, abbiamo fatto diversi allenamenti e abbiamo giocato diverse partite: Hateboer e Gosens giocano molto, bisogna accelerare l’inserimento dei ...

