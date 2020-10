Associazioni - Aniasa apre la sezione Digital automotive

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 23 ottobre 2020) In un mondo in rapida trasformazione, anche, lassociazione che allinterno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, non può non cambiare. E lo fa grazie a una partnership strategica biennale con The European House Ambrosetti. "In Italia, il settore della mobilità nel suo complesso sta vivendo una fase di rapida evoluzione, destinata a stravolgere il nostro modo di muoverci e di spostare le merci", commenta il presidente Massimiliano Archiapatti. "Nel 2019, le formule di pay-per-use mobility hanno toccato la quota record del 25% dellimmatricolato e oltre un milione di veicoli circolanti. La pandemia sta accelerando questo cambiamento. Abbiamo davanti a noi unoccasione irripetibile per rendere la mobilità italiana più sostenibile, smart e sicura, anche grazie alle risorse del Recovery Fund. Il noleggio ...