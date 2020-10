Aspettando Valhalla | ecco i DLC in arrivo nel 2021

Leggi su hynerd

(Di venerdì 23 ottobre 2020) by Hynerd.it Assassin’s Creedè entrato nella fase gold e si prepara a irrompere nelle case dei giocatori il 10 Novembre 2020. In questi ultimi giorni Ubisoft ha rivelato i contenuti che accompagneranno per almeno un anno il gioco. La strategia sembra molto simile a quella adottata con i precedenti Assassin’s Creed Origins e Odyssey: corposi DLC a pagamento e aggiornamenti gratuiti che amplieranno il mondo sotto diversi aspetti. Assassin’s Creed: il Season Pass Il Season Pass di, così … su: