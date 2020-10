Ascolti tv, i dati auditel del 22 ottobre Doc – Nelle tue mani stravince (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continua il successo di Doc – Nelle tue mani. La fiction di Rai1 ha fatto segnare al 30,09% e ottiene una media di 7.039.000 telespettatori conquistando gli Ascolti della prima serata del 22 ottobre. Nel dettaglio, la seconda puntata della serie con Luca Argentero ha totalizzato 7.286.000 telespettatori e il 27,91% nel primo episodio, e 6.791.000 e il 32,77% nel secondo, raccogliendo la maggioranza della platea televisiva della serata. Doc Nelle tue mani, anticipazioni sesta puntata 22 ottobre: Andrea vicino alla verità sulla sua amnesia Ascolti tv, prime time La serata del 22 ottobre ha visto su Canale 5 andare in onda Chi vuol essere milionario che segue a molta distanza Doc – Nelle tue ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continua il successo di Doc –tue. La fiction di Rai1 ha fatto segnare al 30,09% e ottiene una media di 7.039.000 telespettatori conquistando glidella prima serata del 22. Nel dettaglio, la seconda puntata della serie con Luca Argentero ha totalizzato 7.286.000 telespettatori e il 27,91% nel primo episodio, e 6.791.000 e il 32,77% nel secondo, raccogliendo la maggioranza della platea televisiva della serata. Doctue, anticipazioni sesta puntata 22: Andrea vicino alla verità sulla sua amnesiatv, prime time La serata del 22ha visto su Canale 5 andare in onda Chi vuol essere milionario che segue a molta distanza Doc –tue ...

