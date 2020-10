Ascolti Tv giovedì 22 ottobre 2020: Doc nelle tua mani, X Factor, Europa League, Le Iene, Chi vuol essere milionario?, dati Auditel e share (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ascolti Tv giovedì 22 ottobre 2020. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ampia l’offerta delle reti generaliste (nonché della pay tv) Tra i film e programmi tv. Ecco com’è andata. Ascolti Tv giovedì 22 ottobre 2020: dati di Ascolti di ieri in prima serata, reti Mediaset Su Canale 5 “Striscia la Notizia” (.000 spettatori, % di share) anticipa “Chi vuol essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020)Tv giovedì 22. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ampia l’offerta delle reti generaliste (nonché della pay tv) Tra i film e programmi tv. Ecco com’è andata.Tv giovedì 22didi ieri in prima serata, reti Mediaset Su Canale 5 “Striscia la Notizia” (.000 spettatori, % di) anticipa “Chi...

CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 22 ottobre 2020: Doc nelle tua mani, X Factor, Europa League, Le Iene, Chi vuol essere milionari… - giulielle16_ : @Teresa_La_Vispa Ma è tardissimooo, forse lo fanno per recuperare ascolti dopo che finisce la prima serata di rai u… - AlexxPagani : @maurorizzi_mr Beh è comunque una novità il tg2 post in prima serata.Vogliono semplicemente mettere il dito nella p… - Agenzia_Dire : Tutto quello che c'è da sapere su #DOCNelleTueMani, la serie campione d'ascolti con #LucaArgentero, in onda ogni gi… - AlBurdigon : @Teo__Visma Con più gente a casa immagino i primi round dei tornei (giovedì e venerdì) possano aver avuto più ascol… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giovedì Podcast, sempre più ascolti e sempre più lunghi (soprattutto fra i più giovani): i dati Nielsen 2019 Corriere della Sera