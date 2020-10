Ascoli sotto shock: bruttissimo incidente per Ninkovic, è ricoverato in ospedale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ascoli con il fiato sospeso. Un grave incidente stradale ha coinvolto giovedì l’attaccante dell’Ascoli, Nikola Ninkovic, mentre percorreva un’autostrada croata in direzione Zagabria. Il giocatore si è schiantato con la sua Porsche contro un camion, probabilmente in fase di sorpasso. Ninkovic avrebbe riportato ferite al volto e alla testa come testimoniano alcune foto che hanno iniziato a circolare in rete dove comunque sembra cosciente, mentre l’auto è andata quasi completamente distrutta. Il giocatore al momento sarebbe ricoverato nell’ospedale di Sisak. Ninkovic non si era ancora aggregato alla squadra dell’Ascoli rimanendo ai margini del progetto di mister Bertotto e inviando ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020)con il fiato sospeso. Un gravestradale ha coinvolto giovedì l’attaccante dell’, Nikola, mentre percorreva un’autostrada croata in direzione Zagabria. Il giocatore si è schiantato con la sua Porsche contro un camion, probabilmente in fase di sorpasso.avrebbe riportato ferite al volto e alla testa come testimoniano alcune foto che hanno iniziato a circolare in rete dove comunque sembra cosciente, mentre l’auto è andata quasi completamente distrutta. Il giocatore al momento sarebbenell’di Sisak.non si era ancora aggregato alla squadra dell’rimanendo ai margini del progetto di mister Bertotto e inviando ...

Nikola Ninkovic , ancora sotto contratto con l'Ascoli ma ai margini della rosa del club marchigiano, è rimasto coinvolto in un grave ...

