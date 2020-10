Ascoli, incidente in Croazia per Ninkovic: ricoverato in ospedale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Brutto incidente per Nikola Ninkovic, calciatore dell’Ascoli, sulle strade di Zagabria, in Croazia. Il calciatore, uscito dal giro del club bianconero ma ancora ufficialmente in rosa, si è schiantato contro un camion nei pressi di Lipovljani mentre era a bordo della sua Porsche nel primo pomeriggio di oggi. Adesso è ricoverato in ospedale a Sisak come riportato da 24sata, e ha riportato un trauma cranico. Foto: sito Ascoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) Bruttoper Nikola, calciatore dell’, sulle strade di Zagabria, in. Il calciatore, uscito dal giro del club bianconero ma ancora ufficialmente in rosa, si è schiantato contro un camion nei pressi di Lipovljani mentre era a bordo della sua Porsche nel primo pomeriggio di oggi. Adesso èina Sisak come riportato da 24sata, e ha riportato un trauma cranico. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : Ascoli, incidente in Croazia per Ninkovic: ricoverato in ospedale - Noovyis : (Ascoli, incidente in Croazia per Ninkovic: ricoverato in ospedale) Playhitmusic - - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Grave incidente per #Ninkovic dell’Ascoli: è in ospedale - PicenoNews24 : Ascoli, incidente per Ninkovic in Croazia: si schianta con la sua Porsche - 930RB : RT @sportli26181512: Incidente in Croazia per Ninkovic dell’Ascoli: si schianta con la Porsche su un camion, è in ospedale: Brutta disavven… -