Arzano | tamponi a tappeto | migliaia di cittadini chiamati al test tra domenica e lunedì

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Campagna dinella zona rossa di. Ad anticiparlo a Teleclubitalia il commissario prefettizio, Gabriella D’Orso. Per mappare la situazione epidemica del territorio comunale,e lunedì qualsiasi residente potrà sottoporsi alper accertare l’eventuale positività al Covid-19.trae lunedì L’attività di screening riguarderà tutta la cittadinanza. … L'articolodialtrae lunedì Teleclubitalia notizie da Napoli e ...

paranzafritta : Tamponi che non si sa se si fanno Arzano zona rossa Mal di testa Mal di gola Raffreddore La febbre parrebbe essere passata PORCODIO - federica_nasi : RT @severino_nappi: Ad #Arzano continua l'amara barzelletta dell'ordinanza che impone lo stop alle attività commerciali. Tutelare la salute… - Vm777Ita : RT @severino_nappi: Ad #Arzano continua l'amara barzelletta dell'ordinanza che impone lo stop alle attività commerciali. Tutelare la salute… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Ad #Arzano continua l'amara barzelletta dell'ordinanza che impone lo stop alle attività commerciali. Tutelare la salute… - severino_nappi : Ad #Arzano continua l'amara barzelletta dell'ordinanza che impone lo stop alle attività commerciali. Tutelare la sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Arzano tamponi

Teleclubitalia

Il sindaco di Benevento ha denunciato pubblicamente su Facebook un grave fatto accaduto in questi giorni. L’Asl di Benevento ha smarrito i tamponi che sono stati effettuati nei giorni scorsi da alcuni ...Rivolta in un centro di accoglienza a Roma, migranti positivi al Covid sequestrano i dipendenti.Una rivolta è in corso da circa un'ora nel centro ...