Arriva il coprifuoco in Calabria | da lunedì stop agli spostamenti da mezzanotte alle 5

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Firmata l’ordinanza restrittiva dal governatore dellaNino Spirlì. Il provvedimento – valido da lunedì fino al 13 novembre – prevede losu tutto il territorio regionale dafino5 del mattino e la sospensione delle attività scolastiche per medie e superiori a partire dal 26 ottobre.anchelezioni negli atenei universitari, tranne per quelle attività per le quali sarà necessaria la presenza in aula. Sarà obbligatorio portare la mascherina quando si esce e indossarla nei luoghi al chiuso quando non è possibile mantenere “in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”.L’ordinanza, ...