Arrestato in Francia un italiano: sospettato di aver commesso 160 stupri (Di venerdì 23 ottobre 2020) È stato fermato a Rumersheim-Le-Haut, vicino a Strasburgo. Il sospetto è che abbia stuprato o abusato dei figli delle sue compagne. Si tratta di un 52enne italiano sospettato di aver commesso 160 stupri e aggressioni sessuali. È stato fermato dalla polizia francese a Rumersheim-Le-Haut, vicino a Strasburgo. Il fermo è arrivato sulla scorta di un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

