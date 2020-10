Arrestato in Francia un italiano sospettato di 160 stupri (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un italiano è stato Arrestato in Francia, su mandato europeo diramato dalla Germania, dove è sospettato di 160 casi di stupro o aggressione sessuale sui figli minorenni delle sue partner. Lo ha ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 ottobre 2020) Unè statoin, su mandato europeo diramato dalla Germania, dove èdi 160 casi di stupro o aggressione sessuale sui figli minorenni delle sue partner. Lo ha ...

