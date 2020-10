Arrestato in Francia italiano sospettato di 160 stupri in Germania (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un 52enne italiano sospettato di tra 160 stupri e aggressioni sessuali è stato fermato dalla polizia francese a Rumersheim-Le-Haut, vicino a Strasburgo . Il fermo è arrivato sulla scorta di un mandato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un 52ennedi tra 160e aggressioni sessuali è stato fermato dalla polizia francese a Rumersheim-Le-Haut, vicino a Strasburgo . Il fermo è arrivato sulla scorta di un mandato ...

fr4nc15_93 : Maledetti italiani immigrani - patriziagatto3 : RT @Agenzia_Italia: È stato arrestato in Francia un italiano sospettato di 160 stupri - IlFattoNisseno : Francia, arrestato italiano sospettato di 160 stupri - Verdoux11 : RT @Agenzia_Italia: È stato arrestato in Francia un italiano sospettato di 160 stupri - Agenzia_Italia : È stato arrestato in Francia un italiano sospettato di 160 stupri -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Francia È stato arrestato in Francia un italiano sospettato di 160 stupri AGI - Agenzia Italia Francia: arrestato italiano sospettato di 160 stupri e aggressioni su minori

Parigi, 23 ott 11:16 - (Agenzia Nova) - Cosimo Chionna, un italiano di 52 anni sospettato di aver compiuto 160 stupri e aggressioni su minorenni è stato arrestato nella località francese di Rumersheim ...

Francia, fermato un italiano: era ricercato per 160 stupri commessi tra il 2000 e 2014

Il fermo, riferisce l'agenzia France Presse, è scattato a Rumersheim-Le-Haut,nei pressi del capoluogo alsaziano, in Francia, nel quadro di un mandato d'arresto europeo lanciato dalla Germania dove ...

Parigi, 23 ott 11:16 - (Agenzia Nova) - Cosimo Chionna, un italiano di 52 anni sospettato di aver compiuto 160 stupri e aggressioni su minorenni è stato arrestato nella località francese di Rumersheim ...Il fermo, riferisce l'agenzia France Presse, è scattato a Rumersheim-Le-Haut,nei pressi del capoluogo alsaziano, in Francia, nel quadro di un mandato d'arresto europeo lanciato dalla Germania dove ...