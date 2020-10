Arrestato il ladro-scalatore: latitante da tre anni, postava video e foto sui social (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È stato Arrestato Ernesto Castaldo, 40 anni, originario di Sant’Antimo. Famoso per essere un ladro-scalatore, era in grado di arrampicarsi fino ai piani più alti dei palazzi grazie a grondaie e tubi del gas. Castaldo è un figlio d’arte: ha “ereditato” l’attività dal padre, soprannominato il Lupin del Napoletano. latitante da tre anni, Castaldo è stato rintracciato dai carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania. L’arresto è avvenuto a Castel Volturno, nel Casertano, in un negozio di alimentari. Noncurante del fatto che fosse ricercato e latitante da tre anni, Castaldo continuava a postare foto e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È statoErnesto Castaldo, 40, originario di Sant’Antimo. Famoso per essere un, era in grado di arrampicarsi fino ai piani più alti dei palazzi grazie a grondaie e tubi del gas. Castaldo è un figlio d’arte: ha “ereditato” l’attività dal padre, soprannominato il Lupin del Napoletano.da tre, Castaldo è stato rintracciato dai carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania. L’arresto è avvenuto a Castel Volturno, nel Casertano, in un negozio di alimentari. Noncurante del fatto che fosse ricercato eda tre, Castaldo continuava a postaree ...

e in breve il ladro è stato raggiunto. S.B., 23enne tunisino, è stato trovato in possesso di 4 bottiglie di superalcolici, due paia di calze e una confezione di shampoo. Inevitabile l'arresto per ...

Bologna, 23 ottobre 2020 - E' stato arrestato ieri dagli agenti della squadra mobile un tunisino di 46 anni accusato di essere l’autore di almeno quattro furti con spaccata in negozi della città: ...

