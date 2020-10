Ariana Grande in Positions sbarca alla Casa Bianca e ammicca al mito di Olivia Pope (video, testo e traduzione) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il ritorno di Ariana Grande in Positions, primo singolo dall’album omonimo che uscirà il 30 ottobre, non passerà inosservato in questo periodo pre-elettorale di dibattiti, satira e Grande attesa per l’evento che deciderà le sorti del mondo il prossimo 3 novembre. Non fosse altro che la stessa Grande è sbarcata alla Casa Bianca nel suo video, in cui interpreta una donna pronta a passare da enormi responsabilità di governo al calore della sua Casa senza fare un plissé. E che il video è stato pubblicato, non a caso, lo stesso giorno del secondo dibattito presidenziale tra i candidati alla guida degli Stati Uniti ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il ritorno diin, primo singolo dall’album omonimo che uscirà il 30 ottobre, non passerà inosservato in questo periodo pre-elettorale di dibattiti, satira eattesa per l’evento che deciderà le sorti del mondo il prossimo 3 novembre. Non fosse altro che la stessatanel suo, in cui interpreta una donna pronta a passare da enormi responsabilità di governo al calore della suasenza fare un plissé. E che ilè stato pubblicato, non a caso, lo stesso giorno del secondo dibattito presidenziale tra i candidatiguida degli Stati Uniti ...

