Anticipazioni Una Vita: Lolita, sempre più debole, caccia Antonito da casa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Anticipazioni Una Vita: le condizioni di salute di Lolita peggiorano e lei ha problemi con Antonito. Anticipazioni Una Vita: Lolita riceve l’aiuto di Casilda e si confida con lei Nel video in basso vediamo Lolita tossire all’interno della sua bottega. E’ sera e la casado si sta preparando ad uscire per tornare a casa. Una volta ucita appoggia la sua borsa per terra, perché si sente mancare il fiato. La vede Casilda e la raggiunge, dicendole che vuole darle una mano. Si accorge che non sta bene, ma Lolita le dice che è solo stanca. La cameriera si sorprende che abbia chiuso così tardi e lei risponde che ha dovuto prendere una medicina in dispensa. Casilda ha ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 23 ottobre 2020)Una: le condizioni di salute dipeggiorano e lei ha problemi conUnariceve l’aiuto di Casilda e si confida con lei Nel video in basso vediamotossire all’interno della sua bottega. E’ sera e lado si sta preparando ad uscire per tornare a. Una volta ucita appoggia la sua borsa per terra, perché si sente mancare il fiato. La vede Casilda e la raggiunge, dicendole che vuole darle una mano. Si accorge che non sta bene, male dice che è solo stanca. La cameriera si sorprende che abbia chiuso così tardi e lei risponde che ha dovuto prendere una medicina in dispensa. Casilda ha ...

GSalvo88 : RT @18curlsharry: Stasera, date tutte le anticipazioni dal GF, sarà una puntata noiosa. L’unica cosa che può ravvivare la puntata è scoprir… - 18curlsharry : Stasera, date tutte le anticipazioni dal GF, sarà una puntata noiosa. L’unica cosa che può ravvivare la puntata è s… - laAleCocci : @xcinefilax Dalle anticipazioni come al solito mi pare una cagata. Ci sono mille dinamiche in casa se solo facesser… - infoitcultura : Grande Fratello Vip anticipazioni: una squalifica in arrivo nella Casa - TweetNotizie : Ballando con le Stelle, anticipazioni: Red Canzian ballerino per una notte. Giallini, Edoardo Leo e Giulia Bevilacq… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Una Una Vita anticipazioni: MAURO bacia YOLANDA Tv Soap Linea Verde Life fa tappa a Campobasso (24 ottobre)

Le anticipazioni della puntata Marcello Masi e Daniela Ferolla fanno tappa a Campobasso per svelare realtà stupefacenti e segrete. Saepinum “la piccola Pompei”, una città romana tra le meglio ...

M5S, big a Di Battista: "Vicini a lockdown e parli di alleanze?"

Nelle anticipazioni del nuovo libro di Bruno Vespa, l'ex deputato grillino esclude l'ipotesi scissione ma blinda il limite dei due mandati definendolo una regola "fondativa" del M5S e minaccia di ...

Le anticipazioni della puntata Marcello Masi e Daniela Ferolla fanno tappa a Campobasso per svelare realtà stupefacenti e segrete. Saepinum “la piccola Pompei”, una città romana tra le meglio ...Nelle anticipazioni del nuovo libro di Bruno Vespa, l'ex deputato grillino esclude l'ipotesi scissione ma blinda il limite dei due mandati definendolo una regola "fondativa" del M5S e minaccia di ...