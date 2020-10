Anna Wintour e il marito si separano dopo 16 anni

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La notizia è stata lanciata da Page Sixe ilShelby Bryan si dicono addio16di matrimonio. La notizia circola insistentemente da quando è stata lanciata dal magazine americano Page Six. Visualizza questo post su Instagram EXCLUSIVE: #and telecom millionaire #ShelbyBryan have finally split after more than 20 years together. Tap the link in our bio for everything we know. : Getty Un post condiviso da Page Six (@pagesix) in data: 22 Ott 2020 alle ore 6:37 PDT I diretti interessati, non hanno ovviamente proferito parola ma il gossip è impazzato ovunque: lei è il punto di riferimento della moda e del giornalismo di moda (è direttrice di Vogue USA) e lui ...