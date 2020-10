Ang Lee, il grande cinema da Taiwan a Hollywood e all’Europa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ang Lee, fonte whatshihsaid.comCompie 66 anni Ang Lee. Il regista Taiwanese è uno dei più acclamati dalla critica e dei più premiati al mondo. Ha conquistato ben 3 Oscar, due Orsi d’oro, due Leoni d’oro e 4 Golden Globe. Il suo cinema ha il merito di unire il filone asiatico con quello americano non rinunciando in alcuni casi ad una regia altamente sperimentale. Il cinema di Ang Lee Sin dai primi film come “Banchetto di nozze” e “Mangiare, Pregare, Bere, Uomo donna” appaio già evidenti due elementi importanti del cinema di Ang Lee. Il primo quello di coniugare elementi e generi propriamente asiatici con quelli americani. Il secondo è quello di una regia altamente raffinata attenta ad ogni minimo particolare. Quest’ultima diviene sempre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ang Lee, fonte whatshihsaid.comCompie 66 anni Ang Lee. Il registaese è uno dei più acclamati dalla critica e dei più premiati al mondo. Ha conquistato ben 3 Oscar, due Orsi d’oro, due Leoni d’oro e 4 Golden Globe. Il suoha il merito di unire il filone asiatico con quello americano non rinunciando in alcuni casi ad una regia altamente sperimentale. Ildi Ang Lee Sin dai primi film come “Banchetto di nozze” e “Mangiare, Pregare, Bere, Uomo donna” appaio già evidenti due elementi importanti deldi Ang Lee. Il primo quello di coniugare elementi e generi propriamente asiatici con quelli americani. Il secondo è quello di una regia altamente raffinata attenta ad ogni minimo particolare. Quest’ultima diviene sempre ...

Diretto nel 2016 dal regista premio Oscar Ang Lee, Billy Lynn - Un giorno da eroe è tratto dal romanzo di Ben Fountain.

