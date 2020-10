Andrea Zelletta ha tradito Natalia con Alice Fabbrica? Stasera scontro al GF VIP 5 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Stasera al Grande Fratello Vip 5 vedremo lo scontro di fuoco tra Andrea Zelletta e Alice Fabbrica, l’influencer che sostiene di aver ricevuto molti messaggi da parte del modello pugliese, nonostante lui fosse fidanzato con Natalia Paragoni. Andrea Zelletta e il presunto flirt con Alice Fabbrica Da qualche giorno, Andrea Zelletta, che nella casa è srato chiamato ‘comodino’, è al centro delle polemiche per un presunto tradimento nei confronti della fidanzata Natalia Paragoni, con cui è fidanzato da circa 1 anno e mezzo. La 23enne, durante la puntata di lunedì sera, era anche entrata nella casa del GF VIP 5 per ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020)al Grande Fratello Vip 5 vedremo lodi fuoco tra, l’influencer che sostiene di aver ricevuto molti messaggi da parte del modello pugliese, nonostante lui fosse fidanzato conParagoni.e il presunto flirt conDa qualche giorno,, che nella casa è srato chiamato ‘comodino’, è al centro delle polemiche per un presunto tradimento nei confronti della fidanzataParagoni, con cui è fidanzato da circa 1 anno e mezzo. La 23enne, durante la puntata di lunedì sera, era anche entrata nella casa del GF VIP 5 per ...

zazoomblog : Amara sorpresa per Andrea Zelletta: questa sera confronto con la ex - - #Amara #sorpresa #Andrea #Zelletta: - blogtivvu : #GFVip, Andrea Zelletta con le spalle al muro: arriva il confronto choc nella Casa - RobertaCirillo2 : RT @SoRpReSoNeEhH: Ma questo chi cazzo si crede di essere? Andrea Zelletta dei miei coglioni mo mi ha veramente rotto il cazzo ma il rispe… - zazoomblog : Andrea Zelletta redarguito dagli autori del GF Vip perché non ci prova con nessuna: “Hanno inventato loro il finto… - bbianconeraa : Non avrei mai pensato di dirlo, ma Andrea Zelletta mi ha stupita. Si è incazzato cona gregoraci dicendole che lei n… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta Amara sorpresa per Andrea Zelletta: questa sera confronto con la ex ilGiornale.it GF Vip, Andrea Zelletta con le spalle al muro: arriva il confronto choc nella Casa

Altro che un comodino. Andrea Zelletta è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma ...

Amara sorpresa per Andrea Zelletta: questa sera confronto con la ex

Dopo i rumors usciti sulla frequentazione con una sua ex, questa seera Andrea Zelletta avrà un confronto con lei. I fan teerrorizzati per la gelosissima fidanzata Natalia Paragona ...

Altro che un comodino. Andrea Zelletta è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma ...Dopo i rumors usciti sulla frequentazione con una sua ex, questa seera Andrea Zelletta avrà un confronto con lei. I fan teerrorizzati per la gelosissima fidanzata Natalia Paragona ...