Andrea Zelletta contro Alice Fabbrica, la verità sul tradimento (Di venerdì 23 ottobre 2020) Stando alle parole di D’Anelli, stasera Alice Fabbrica entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi in diretta con Andrea Zelletta. Per chi non lo sapesse, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha insinuato un presunto tradimento del concorrente tarantino ai danni della sua fidanzata Natalia Paragoni: “Ha continuato a scrivermi anche dopo che aveva iniziato una storia importante. Alludeva a noi, al fatto che avevamo un conto in sospeso, mi ripeteva di volermi vedere. Non mi ha dimenticato, anche dopo aver scelto in tv Natalia. Così, stanca di questo atteggiamento, l’estate scorsa l’ho bloccato sui social. Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho rifiutato”. Le rivelazioni di Alice ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Stando alle parole di D’Anelli, staseraentrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi in diretta con. Per chi non lo sapesse, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha insinuato un presuntodel concorrente tarantino ai danni della sua fidanzata Natalia Paragoni: “Ha continuato a scrivermi anche dopo che aveva iniziato una storia importante. Alludeva a noi, al fatto che avevamo un conto in sospeso, mi ripeteva di volermi vedere. Non mi ha dimenticato, anche dopo aver scelto in tv Natalia. Così, stanca di questo atteggiamento, l’estate scorsa l’ho bloccato sui social. Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho rifiutato”. Le rivelazioni di...

MDL7oFficial : Stasera un'altra sorpresa per Andrea Zelletta ,si parlerà ancora di Elisabetta e Pierpaolo #gfvip @GrandeFratello… - mazzo_0302 : RT @18curlsharry: Stasera: • Si parla ancora una volta dei Gregorelli; • Mario Balotelli entra in casa; • Andrea Zelletta riceve una nuova… - 18curlsharry : Stasera: • Si parla ancora una volta dei Gregorelli; • Mario Balotelli entra in casa; • Andrea Zelletta riceve una… - LuBennet : ALICE FABBRICA STASERA ENTRERÀ NELLA CASA PER CONFRONTARSI CON ANDREA COMODINO ZELLETTA. Io che non so chi sia Ali… - XSocialgossip : -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta Amara sorpresa per Andrea Zelletta: questa sera confronto con la ex ilGiornale.it Andrea Zelletta contro Alice Fabbrica, la verità sul tradimento

Stando alle parole di D’Anelli, stasera Alice Fabbrica entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi in diretta con Andrea Zelletta. Per chi non lo sapesse, l’ex corteggiatrice di Uomini ...

Grande Fratello Vip, anticipazioni: confronto in diretta tra Andrea Zelletta e Alice Fabbrica?

Alfonso, infatti, parlerà ancora del rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, dell’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Gossip ...

Stando alle parole di D’Anelli, stasera Alice Fabbrica entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi in diretta con Andrea Zelletta. Per chi non lo sapesse, l’ex corteggiatrice di Uomini ...Alfonso, infatti, parlerà ancora del rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, dell’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Gossip ...