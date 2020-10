Andrea Damante: 'Ho saputo dai social che Giulia frequenta il mio amico Carlo' (Di venerdì 23 ottobre 2020) 'Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 ottobre 2020) 'Hodella nuovazione dicome tutti dai. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a ...

VicolodelleNews : ‘Anticipazioni #Verissimo’ #AndreaDamante confessa: “Ho saputo della nuova frequentazione di #GiuliaDeLellis come t… - ValeRianaCia : RT @RosalbaTofano: Quindi la cara Giulietta ha voluto la pausa per tenersi buono Andrea perché aveva messo già gli occhi sull'amico che ha… - MartinaDelBrocc : @RosalbaTofano È la stessa cosa fatta con iannone, lo sentiva ma nel frattempo stava con andrea, Solo che li non av… - blogtivvu : Andrea Damante conferma: “Giulia De Lellis si frequenta con Carlo Beretta e l’ho saputo dai social, come tutti voi!… - RosalbaTofano : Quindi la cara Giulietta ha voluto la pausa per tenersi buono Andrea perché aveva messo già gli occhi sull'amico ch… -