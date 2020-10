Ancora novità meteo su tendenza Inverno 2020/2021 ed il rischio GELO e Neve (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci stiamo avvicinando velocemente al mese di novembre, ovviamente giunti in questo periodo dell’anno si comincia ad osservare il comportamento del vortice polare e si inizia a prendere visione di alcuni importanti indici climatici dai quali possiamo farci un’idea più o meno precisa di quella che potrebbe essere l’evoluzione meteo climatica invernale. Negli ultimi giorni abbiamo dato ampio risalto al cosiddetto indice NAO, che nei primi giorni di novembre dovrebbe girare in territorio positivo. Non stiamo qui a ripeterci ma un indice positivo si traduce spesso e volentieri in perturbazione atlantiche ad alte latitudini mentre sul Mediterraneo potrebbero arrivare le alte pressioni. Proiettando l’analisi ai mesi invernali e in particolare nel mese di dicembre, un po’ tutti sarete curiosi di conoscere quella che ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci stiamo avvicinando velocemente al mese di novembre, ovviamente giunti in questo periodo dell’anno si comincia ad osservare il comportamento del vortice polare e si inizia a prendere visione di alcuni importanti indici climatici dai quali possiamo farci un’idea più o meno precisa di quella che potrebbe essere l’evoluzioneclimatica invernale. Negli ultimi giorni abbiamo dato ampio risalto al cosiddetto indice NAO, che nei primi giorni di novembre dovrebbe girare in territorio positivo. Non stiamo qui a ripeterci ma un indice positivo si traduce spesso e volentieri in perturbazione atlantiche ad alte latitudini mentre sul Mediterraneo potrebbero arrivare le alte pressioni. Proiettando l’analisi ai mesi invernali e in particolare nel mese di dicembre, un po’ tutti sarete curiosi di conoscere quella che ...

