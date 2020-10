Anche in Campania da stasera ci sarà il coprifuoco (Di venerdì 23 ottobre 2020) La nuova ordinanza firmata dal presidente De Luca vieta la chiusura delle attività e gli spostamenti nella regione dalle 23 alle 5 del mattino fino al 13 novembre Leggi su ilpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) La nuova ordinanza firmata dal presidente De Luca vieta la chiusura delle attività e gli spostamenti nella regione dalle 23 alle 5 del mattino fino al 13 novembre

