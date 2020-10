Ammassati sull'autobus che porta al terminal: ”È uno schifo" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alessandro Ferro La Sac (Società Aeroporto Catania) ha messo inizialmente a disposizione soltanto due autobus per smistare i 110 passeggeri appena atterrati e portarli al gate d'uscita. Tantissime le proteste: "È uno schifo, ma il distanziamento dov'è?" Due soli autobus per 110 passeggeri appena scesi dall'aereo che si sono ritrovati, quindi, Ammassati ed assembrati in attesa del trasporto al gate d'uscita, come se questi sette mesi di pandemia non ci avessero insegnato un bel nulla. Perché non c'è il finger? Incredibile ma vero quanto accaduto poche ore all'aeroporto di Catania Fontanarossa al sottoscritto e ad altri 109 passeggeri del volo Alitalia AZ1739 del 23 ottobre in servizio da Roma Fiumicino allo scalo etneo. In epoca di pandemia ci si ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alessandro Ferro La Sac (Società Aeroporto Catania) ha messo inizialmente a disposizione soltanto dueper smistare i 110 passeggeri appena atterrati erli al gate d'uscita. Tantissime le proteste: "È uno, ma il distanziamento dov'è?" Due soliper 110 passeggeri appena scesi dall'aereo che si sono ritrovati, quindi,ed assembrati in attesa del trasporto al gate d'uscita, come se questi sette mesi di pandemia non ci avessero insegnato un bel nulla. Perché non c'è il finger? Incredibile ma vero quanto accaduto poche ore all'aeroporto di Catania Fontanarossa al sottoscritto e ad altri 109 passeggeri del volo Alitalia AZ1739 del 23 ottobre in servizio da Roma Fiumicino allo scalo etneo. In epoca di pandemia ci si ...

poliziadistato : #PoliziaStradale Firenze nord ferma camion con più di 550 animali ammassati in viaggio sull’A/1 e destinati al mace… - xulnet : RT @PoliticaPerJedi: Se state imprecando in attesa del bus che non passa o ammassati sull'unico che è passato in un'ora penso sia giusto ch… - DanielaLantieri : RT @PoliticaPerJedi: Se state imprecando in attesa del bus che non passa o ammassati sull'unico che è passato in un'ora penso sia giusto ch… - dave_nous : RT @PoliticaPerJedi: Se state imprecando in attesa del bus che non passa o ammassati sull'unico che è passato in un'ora penso sia giusto ch… - BomprezziMarco : RT @PoliticaPerJedi: Se state imprecando in attesa del bus che non passa o ammassati sull'unico che è passato in un'ora penso sia giusto ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Ammassati sull Ammassati sull'autobus che porta al terminal: ”È uno schifo" il Giornale Ammassati sull'autobus che porta al terminal: ”È uno schifo"

si era rifiutato di mettere piede sul bus rimanendo all'esterno e protestando contro gli addetti aeroportuali presenti in quel momento: "Io lì non entro! Ma è assurdo! Vi rendete conto come siamo ...

Il deposito dei ventilatori polmonari al Covid Center dell'Ospedale del Mare

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid lancia l'allarme sulle terapie intensive inviate ... Center dell'Ospedale del Mare dove sono ammassati, tra rifiuti e altri macchinari, decine ...

si era rifiutato di mettere piede sul bus rimanendo all'esterno e protestando contro gli addetti aeroportuali presenti in quel momento: "Io lì non entro! Ma è assurdo! Vi rendete conto come siamo ...Il commissario straordinario per l'emergenza Covid lancia l'allarme sulle terapie intensive inviate ... Center dell'Ospedale del Mare dove sono ammassati, tra rifiuti e altri macchinari, decine ...