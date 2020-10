Amazon ha iniziato a usare anche in Italia il software che misura la distanza tra i lavoratori (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il logo della piattaforma di ecommerce Amazon (foto di Florian Gaertner/Photothek via Getty Images)La maratona è appena cominciata. Una settimana fa è stata la volta dell’Amazon Prime Day, la due giorni di shopping online dedicata agli iscritti al programma di consegne veloci del gigante dell’ecommerce, e alla vista si profilano il Black Friday, il Cyber Monday e la campagna di Natale. Ossia l’alta stagione delle vendite per Amazon. A cui quest’anno si aggiunge l’incognita coronavirus, che, dati alla mano, ha fatto impennare l’ecommerce. Almeno sul fronte dei prodotti, che è poi quello in cui marcia la creatura di Jeff Bezos. La previsione del Politecnico di Milano è che quest’anno il giro d’affari del segmento raggiunga in Italia i 23,4 ... Leggi su wired (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il logo della piattaforma di ecommerce(foto di Florian Gaertner/Photothek via Getty Images)La maratona è appena cominciata. Una settimana fa è stata la volta dell’Prime Day, la due giorni di shopping online dedicata agli iscritti al programma di consegne veloci del gigante dell’ecommerce, e alla vista si profilano il Black Friday, il Cyber Monday e la campagna di Natale. Ossia l’alta stagione delle vendite per. A cui quest’anno si aggiunge l’incognita coronavirus, che, dati alla mano, ha fatto impennare l’ecommerce. Almeno sul fronte dei prodotti, che è poi quello in cui marcia la creatura di Jeff Bezos. La previsione del Politecnico di Milano è che quest’anno il giro d’affari del segmento raggiunga ini 23,4 ...

Ultime Notizie dalla rete : Amazon iniziato Amazon ha iniziato a usare anche in Italia il software che misura la distanza tra i lavoratori Wired.it Ad Amazon è caos alloggi per il personale, allarme dei sindacati: "C'è chi dorme nei sacchi a pelo"

CASTELGUGLIELMO La Cgil lancia l’allarme sulla carenza di alloggi e mezzi di trasporto per i lavoratori di Amazon, l’azienda replica assicurando che l’80% del personale ...

Amazon, scoppia il caso alloggi

La Cgil lancia l'allarme sulla carenza di alloggi e mezzi di trasporto per i lavoratori di Amazon, l'azienda replica assicurando ... per sostenere all'inizio chi non può permettersi di pagare affitti ...

CASTELGUGLIELMO La Cgil lancia l'allarme sulla carenza di alloggi e mezzi di trasporto per i lavoratori di Amazon, l'azienda replica assicurando che l'80% del personale ...