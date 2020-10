Allo Stadio Meazza è big match tra Milan e Roma (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarà il big match dello Stadio Meazza tra Milan e Roma a concludere il programma della quarta giornata di Serie A. Una partita alla quale le due squadre si presentano tra un impegno e l’altro di Europa League, con i rossoneri che proveranno a salvaguardare la loro leadership nel torneo contro una rivale che finora ha fatto registrare alti e bassi. Si diceva dell’Europa League: le squadre allenate rispettivamente da Pioli e Fonseca hanno fatto appieno il loro dovere nella prima giornata della competizione, con i rossoneri che hanno vinto a Glasgow contro il Celtic per 3-1 e i giAllorossi che invece si sono imposti a Berna contro lo Young Boys per 2-1. Milan favorito anche grazie a un avvio di stagione strepitoso. Pure i numeri sono dalla parte del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarà il bigdellotraa concludere il programma della quarta giornata di Serie A. Una partita alla quale le due squadre si presentano tra un impegno e l’altro di Europa League, con i rossoneri che proveranno a salvaguardare la loro leadership nel torneo contro una rivale che finora ha fatto registrare alti e bassi. Si diceva dell’Europa League: le squadre allenate rispettivamente da Pioli e Fonseca hanno fatto appieno il loro dovere nella prima giornata della competizione, con i rossoneri che hanno vinto a Glasgow contro il Celtic per 3-1 e i girossi che invece si sono imposti a Berna contro lo Young Boys per 2-1.favorito anche grazie a un avvio di stagione strepitoso. Pure i numeri sono dalla parte del ...

Ultime Notizie dalla rete : Allo Stadio Afghanistan, strage di donne allo stadio e di ragazzini nella moschea Il Manifesto Bandecchi e la multa per danni: "Lo sciacquone era già instabile"

La Ternana ha ricevuto una multa da 500 euro dal Giudice Sportivo per il danneggiamento dei servizi igienici dello spogliatoio utilizzato dai rossoverdi ieri sera allo stadio di Lentini. La società ...

SALERNITANA: il dato aggiornato della prevendita

Non decolla affatto la prevendita dei tagliandi per assistere alla partita in programma domani pomeriggio allo stadio Arechi tra Salernitana e Ascoli. La scelta dei gruppi ultras e della tifoseria ...

