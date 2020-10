Allerta Meteo, il maltempo si sposta al centro/sud: sarà un sabato instabile in tutt’Italia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il tempo è puntualmente è peggiorato quest’oggi sulle regioni settentrionali, con arrivo di nubi diffuse e rovesci e temporali ricorrenti, in particolare sulle aree individuate come quelle più esposte, ossia sulla Liguria, su alto Piemonte e alta Lombardia. Su questi settori sono caduti diffusamente intorno ai 5/10 20 mm, ma quantitativi ricorrenti anche sui 30 mm e ben superiori su aree più circoscritte, come tra centro Nord Savonese e Ovest Genovese, fino a 40-50 o anche fino a 70 mm, e 40-50 mm anche su alta Lombardia. Nelle prossime ore serali, l’instabilità persisterà tra il Genovese, il Levante Ligure, anche il Nord della Toscana; rovesci e temporali ancora diffusi tra alto Piemonte, centro Nord Lombardia e su Alpi e Prealpi centro-orientali, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il tempo è puntualmente è peggiorato quest’oggi sulle regioni settentrionali, con arrivo di nubi diffuse e rovesci e temporali ricorrenti, in particolare sulle aree individuate come quelle più esposte, ossia sulla Liguria, su alto Piemonte e alta Lombardia. Su questi settori sono caduti diffusamente intorno ai 5/10 20 mm, ma quantitativi ricorrenti anche sui 30 mm e ben superiori su aree più circoscritte, come traNord Savonese e Ovest Genovese, fino a 40-50 o anche fino a 70 mm, e 40-50 mm anche su alta Lombardia. Nelle prossime ore serali, l’instabilità persisterà tra il Genovese, il Levante Ligure, anche il Nord della Toscana; rovesci e temporali ancora diffusi tra alto Piemonte,Nord Lombardia e su Alpi e Prealpi-orientali, ...

