Allerta alimentare grave per pistacchi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una nuova Allerta alimentare ha messo in evidenza un problema per un lotto di pistacchi potenzialmente pericoloso. Ecco tutte le informazioni da conoscere. Quando si parla di cibo sano e gustoso, la frutta secca è indubbiamente ai primi posti. Tra noci, mandorle, pistacchi e simili, la certezza di mangiare qualosa di goloso ed al contempo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una nuovaha messo in evidenza un problema per un lotto dipotenzialmente pericoloso. Ecco tutte le informazioni da conoscere. Quando si parla di cibo sano e gustoso, la frutta secca &e; indubbiamente ai primi posti. Tra noci, mandorle,e simili, la certezza di mangiare qualosa di goloso ed al contempo … L'articolo &e; stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

grai_69 : RT @adolfo_urso: Tasse giù per favorire i cinesi, a #Taranto e in Puglia il governo dà via libera alle richieste di Pechino in un’area stra… - piobulgaro : ATTENZIONE - NUOVA ALLERTA ALIMENTARE: il Ministero della Salute ritira alcuni lotti per presenza di sostanze cance… - zazoomblog : Allerta alimentare: richiamato lotto di pesce spada - #Allerta #alimentare: #richiamato - infoitsalute : Allerta alimentare Bloccata nuovamente la vendita di formaggio - infoitsalute : Allerta alimentare | ritirati dal commercio alcuni formaggi freschi | tutto i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Allerta alimentare: ritiro di prodotti con pesticidi usati per la panificazione LettoQuotidiano Allerta alimentare grave per pistacchi

Una nuova allerta alimentare ha messo in evidenza un problema per un lotto di pistacchi potenzialmente pericoloso. Ecco tutte le informazioni da conoscere. Quando si parla di cibo sano e gustoso, la ...

Covid, la giungla dei divieti. Coprifuoco in Lombardia. Allerta anche in Campania, Piemonte, Veneto e Lazio

La Lombardia chiude tutto di notte, la Campania si appresta a fare altrettanto, il Piemonte per ora solo i centri commerciali. Di fronte all'aumento costante dei contagi le Regioni si muovono ...

Una nuova allerta alimentare ha messo in evidenza un problema per un lotto di pistacchi potenzialmente pericoloso. Ecco tutte le informazioni da conoscere. Quando si parla di cibo sano e gustoso, la ...La Lombardia chiude tutto di notte, la Campania si appresta a fare altrettanto, il Piemonte per ora solo i centri commerciali. Di fronte all'aumento costante dei contagi le Regioni si muovono ...