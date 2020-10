Allegri prepara il ritorno | c’è anche un club di Serie A Le pretendenti

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Massimilianoè senza panchina da quasi due anni: il suo nome circola tra le squadre di mezza Europa. Ecco leIl nome di Massimilianoviene accostato praticamente ad ogni panchina in bilico di una big europea. Secondo quanto riportato da Libero, sarebbero tante le squadre che aspirano all’ex tecnico della Juventus. Torna infatti il tormentone PSG dopo la sconfitta in Champions, senza dimenticare il Mster United in caso di esonero di Ole Gunnar Soslkjaer. Nelle ultime ore è circolata la voce sul Real Madrid, dopo la debacle di Zidane Zidane contro lo Shakhtar e si addensano nubi sul futuro di Antonio Conte all’Inter. Leggi su Calcionews24.com