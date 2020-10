Alex Zanardi oggi compie 54 anni: lenti miglioramenti segni di interazione (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alex Zanardi combatte anche oggi, nel giorno del suo 54esimo compleanno. Lo avrebbe sicuramente immaginato diverso, ma intanto continua a combattere la sua battaglia silenziosa all’ospedale San Raffaele di Milano. Combatte da 91 giorni. Il campione, simbolo di tenacia e amore per lo sport, dopo l’incidente con la sua handbike su una strada provinciale in provincia di Siena, è approdato all’ospedale San Raffaele di Milano il 24 luglio scorso. oggi compie 54 anni ed è stato per lui un compleanno ‘blindato’, a quanto apprende l’Adnkronos Salute. Troppi i pericoli dal mondo fuori, con i contagi da Sars-CoV-2 che si stanno impennando. Per preservarlo, in questo momento di estrema fragilità in cui sta lottando per continuare il ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020)combatte anche, nel giorno del suo 54esimo compleanno. Lo avrebbe sicuramente immaginato diverso, ma intanto continua a combattere la sua battaglia silenziosa all’ospedale San Raffaele di Milano. Combatte da 91 giorni. Il campione, simbolo di tenacia e amore per lo sport, dopo l’incidente con la sua handbike su una strada provinciale in provincia di Siena, è approdato all’ospedale San Raffaele di Milano il 24 luglio scorso.54ed è stato per lui un compleanno ‘blindato’, a quanto apprende l’Adnkronos Salute. Troppi i pericoli dal mondo fuori, con i contagi da Sars-CoV-2 che si stanno impennando. Per preservarlo, in questo momento di estrema fragilità in cui sta lottando per continuare il ...

