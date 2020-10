Alessandro Cattelan | un caffé | e poi si ricomincia

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 ottobre 2020) «Bere un caffé per me è la punteggiatura della giornata. Mi piace la mattina, ma soprattutto per chiudere i pasti: quando finisco di mangiare, se per circostanze esterne alla mia volontà non riesco a berlo, ci rimango male, provo una sensazione di vuoto», racconta Alessandro Cattelan, «Mi aiuta anche mentalmente, mi da il segnale che la pausa è finita e che si può iniziare un’attività. Non ho problemi a berlo pure di sera, dormo comunque, il mio cervello è più forte della caffeina». Cattelan è un consumatore di caffé «Funzionale», secondo uno dei quattro profili creati basandosi su una ricerca commissionata da Nespresso a Squadrati (società di ricerche e studi semiotici di mercato), in occasione del lancio in Italia della nuova macchina Vertuo, per scoprire gli stili e le preferenze dei consumatori di caffè in Italia. Oltre al Funzionale, gli altri profili sono Purista, Esploratore e Social, ognuno dei quali con tratti della personalità ben distinti e con una passione particolare per il caffè.